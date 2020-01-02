За сутки под колеса автомобилистов на Брянщине попали три пешехода

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:08:58+03:00

За сутки на Брянщине произошло три ДТП с пострадавшими. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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За первые сутки нового года под колеса автомобилистов попали три пешехода. Всех пострадавших госпитализировали. Первое ДТП произошло около трех часов ночи в Погарском районе. По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь со стороны села Борщово в сторону Погара сбил 71-летнего пешехода, который двигался во встречном направлении по краю дороги.

Пенсионера с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы, гематомы и ссадины головы, рук и ног, перелом костей таза, ушибленная рана правого бедра травматический шок" госпитализировали.

Вторая автоавария произошла в Брянске на улице Красноармейской. 22-летний водитель "Рено логан" сбил 53-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчину госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и поясничного отдела позвоночника, субарахноидальным кровоизлиянием.

Третье ДТП произошло в Клинцах. Там 59-летний водитель "Фольксваген поло" на пешеходном переходе насмерть сбил 51-летнего горожанина.

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ИСТОЧНИК KP.RU