Двое брянцев умерли от алкогольного отравления после новогодней ночи
Два жителя Брянска умерли предположительно от алкогольного отравления после новогодней ночи. О случившемся в полиции сообщили из медицинских учреждений города.
- 1 января двое жителей Брянска умерли, предположительно, от отравления алкоголем, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Из больниц Бежицкого и Володарского районов поступила информация о пациентах, попавших к ним с отравлением неизвестным веществом. Сейчас эксперты проводят необходимые исследования. Но уже сейчас известно, что погибшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Полиция напоминает: избегайте злоупотребления алкогольной продукцией. Не употребляете напитки неизвестного происхождения, приобретенные вне магазинов.
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ИСТОЧНИК KP.RU