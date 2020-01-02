2020-01-02T14:13:07+03:00
Общество

Двое брянцев умерли от алкогольного отравления после новогодней ночи

Сейчас проходят необходимые экспертизы
Елена РАКОВА
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К сожалению, спасти двух брянцев не удалось.К сожалению, спасти двух брянцев не удалось.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Два жителя Брянска умерли предположительно от алкогольного отравления после новогодней ночи. О случившемся в полиции сообщили из медицинских учреждений города.

- 1 января двое жителей Брянска умерли, предположительно, от отравления алкоголем, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Из больниц Бежицкого и Володарского районов поступила информация о пациентах, попавших к ним с отравлением неизвестным веществом. Сейчас эксперты проводят необходимые исследования. Но уже сейчас известно, что погибшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция напоминает: избегайте злоупотребления алкогольной продукцией. Не употребляете напитки неизвестного происхождения, приобретенные вне магазинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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