Двое брянцев умерли от алкогольного отравления после новогодней ночи

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:13:07+03:00

К сожалению, спасти двух брянцев не удалось. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Два жителя Брянска умерли предположительно от алкогольного отравления после новогодней ночи. О случившемся в полиции сообщили из медицинских учреждений города.

- 1 января двое жителей Брянска умерли, предположительно, от отравления алкоголем, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Из больниц Бежицкого и Володарского районов поступила информация о пациентах, попавших к ним с отравлением неизвестным веществом. Сейчас эксперты проводят необходимые исследования. Но уже сейчас известно, что погибшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция напоминает: избегайте злоупотребления алкогольной продукцией. Не употребляете напитки неизвестного происхождения, приобретенные вне магазинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU