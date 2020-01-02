2020-01-02T12:49:27+03:00
Общество

В Брянске открылся самый большой в городе каток

Он находится в роще Соловьи
Елена РАКОВА
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Каток будет работать все новогодние праздники.Каток будет работать все новогодние праздники.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Советском районе Брянска в роще Соловьи открылся самый большой в городе каток. Как заверяют организаторы, его площадь больше пяти тысяч квадратных метров, лед - естественный.

Можно прийти покататься на своих коньках или взять их в аренду. Также есть возможность заточить коньки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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