В Брянске открылся самый большой в городе каток

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:49:27+03:00

Каток будет работать все новогодние праздники. Фото: Иван ВИСЛОВ

Он находится в роще Соловьи

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В Советском районе Брянска в роще Соловьи открылся самый большой в городе каток. Как заверяют организаторы, его площадь больше пяти тысяч квадратных метров, лед - естественный.

Можно прийти покататься на своих коньках или взять их в аренду. Также есть возможность заточить коньки.

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ИСТОЧНИК KP.RU