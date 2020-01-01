В центре Брянска заметили «кладбище» елок

1 Янв. 2020 2020-01-01T23:30:45+03:00

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В Брянске сфотографировали «кладбище» елок и сосен, которое осталось после традиционного новогоднего базара. Снимок опубликовали в соцсетях.

Фото сделали у торгового центра «Айсберг» в Советком районе. «Жаль порубленных деревьев», - пишет автор поста.

В комментариях горожане разделились на два лагеря. Одни возмущаются тем, что арендаторы подобных площадок не убирают за собой. Другие пишут, что против вырубки елей к Новому году, тем более что в продаже сейчас много красивых искусственных аналогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU