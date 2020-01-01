В центре Брянска заметили «кладбище» елок
В Брянске сфотографировали «кладбище» елок и сосен, которое осталось после традиционного новогоднего базара. Снимок опубликовали в соцсетях.
Фото сделали у торгового центра «Айсберг» в Советком районе. «Жаль порубленных деревьев», - пишет автор поста.
В комментариях горожане разделились на два лагеря. Одни возмущаются тем, что арендаторы подобных площадок не убирают за собой. Другие пишут, что против вырубки елей к Новому году, тем более что в продаже сейчас много красивых искусственных аналогов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU