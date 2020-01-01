В Клинцах рядом с «зеброй» насмерть сбили пешехода
Официальной информации о ДТП еще не поступало
Фото: Клинцы ИНФО
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В брянском городе Клинцы под колесами легковушки погиб пешеход. Фото с места трагедии опубликовали в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло вечером 1 января, на перекрестке улиц Октябрьской и Декабристов. По предварительным данным, погиб мужчина.
Судя по фотографии, рядом с машиной - знак пешеходного перехода. В комментариях клинчане пишут, что на данном перекрестке часто случаются аварии.
Официальной информации о ДТП еще не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU