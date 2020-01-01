В новогоднюю ночь в Брянске родились семь малышей

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:19:42+03:00

Счастливую маму Светлану и ее дочку Анастасию поздравил замгубернатора Владимир Оборотов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Всего в прошлом году в регионе появились на свет больше трех тысяч детей

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В ночь на 1 января 2020 года в Брянске появились на свет семь малышей. Из них четверо – в брянском перинатальном центре, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Всего в прошлом году на Брянщине родились больше 3000 детей.

- Счастливую маму Светлану и ее дочку Анастасию поздравил с Новым годом заместитель губернатора Владимир Оборотов, - рассказали в правительстве Брянской области. – В декабре наш регион единственный в стране получил престижную премию от Росздравнадзора за спасение детских жизней - в области достигли самого лучшего показателя в России.

В облправительстве также отметили, что с 2017 года на Брянщине идет тенденция снижения младенческой смертности. В 2017 году данный показатель составлял 8,1 на 1000 родившихся живыми, в 2018 году эта цифра снизилась до 4,0. А по итогам 2019-го уровень младенческой смертности по области составил 3,4 промилле.

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ИСТОЧНИК KP.RU