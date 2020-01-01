Мошенники предлагают брянцам обналичить материнский капитал
Объявления стали появляться в соцсетях
Об охотниках за маткапиталом предупредили в Пенсионном фонде.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области активизировались охотники за маткапиталом. Объявления с предложением помочь обналичить средства появились в соцсетях.
Сотрудники Пенсионного фонда предупредили об уголовной ответственности за подобные нарушения и предупредили брянцев о возможной опасности.
- Данные сделки являются незаконными, - отметили в Пенсионном фонде.
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ИСТОЧНИК KP.RU