В Брянске «Лада» сбила 30-летнюю женщину

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:46:14+03:00

ДТП произошло за полтора часа до Нового года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянске ВАЗ-2107 сбил женщину-пешехода. ДТП произошло около половины одиннадцатого вечера на улице Почтовой в Бежицком районе

По предварительной информации областной ГИБДД, за рулем легковушки находился 69-летний водитель. Он ехал со стороны улицы 50 Армии в сторону улицы Чайковского. Пострадавшая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

По словам инспекторов, 30-летняя женщина находилась в нетрезвом состоянии.

- У нее сломан нос, - рассказали в Госатоинспекции. - Раненой оказали первую помощь, назначили необходимое лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU