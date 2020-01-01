В Брянске «Лада» сбила 30-летнюю женщину
В Брянске ВАЗ-2107 сбил женщину-пешехода. ДТП произошло около половины одиннадцатого вечера на улице Почтовой в Бежицком районе
По предварительной информации областной ГИБДД, за рулем легковушки находился 69-летний водитель. Он ехал со стороны улицы 50 Армии в сторону улицы Чайковского. Пострадавшая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
По словам инспекторов, 30-летняя женщина находилась в нетрезвом состоянии.
- У нее сломан нос, - рассказали в Госатоинспекции. - Раненой оказали первую помощь, назначили необходимое лечение и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU