В Брянске в новогоднюю ночь столкнулись две легковушки

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:29:03+03:00

Официальной информации пока не поступало

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На Новый год в Брянске не обошлось без аварий. В ночь на 1 января на проспекте Московском в Фокинском районе столкнулись две легковушки. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, машины "поцеловались" около полтретьего ночи. По предварительным данным, никто не пострадал.

ГИБДД или другие официальные ведомства о случившемся еще не сообщали.

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ИСТОЧНИК KP.RU