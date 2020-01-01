В Брянске в новогоднюю ночь столкнулись две легковушки
Официальной информации пока не поступало
Фото: vk.com, группа "Подслушано Брянск"
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На Новый год в Брянске не обошлось без аварий. В ночь на 1 января на проспекте Московском в Фокинском районе столкнулись две легковушки. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, машины "поцеловались" около полтретьего ночи. По предварительным данным, никто не пострадал.
ГИБДД или другие официальные ведомства о случившемся еще не сообщали.
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ИСТОЧНИК KP.RU