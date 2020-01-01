2020-01-01T10:13:03+03:00
Общество

Через Брянск пытались провезти 250 кило нелегальной красной икры

«Новогодний» груз следовал в Украину
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Инцидент произошел 28 декабря.Инцидент произошел 28 декабря.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На брянской границе пресекли очередную попытку незаконного ввоза красной икры. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Инцидент произошел 28 декабря 2019 года в железнодорожном пункте пропуска Брянск-Орловский. Партию красной икры весом около 250 килограммов обнаружили в поезде «Москва - Кишинев».

- Товар, скрытый от всех видов контроля, перевозила гражданка Украины, - говорят в Пограничном управлении.

Новогоднее угощение изъяли и передали сотрудникам таможни для дальнейшей проверки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24