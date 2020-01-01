Через Брянск пытались провезти 250 кило нелегальной красной икры

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:13:03+03:00

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На брянской границе пресекли очередную попытку незаконного ввоза красной икры. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Инцидент произошел 28 декабря 2019 года в железнодорожном пункте пропуска Брянск-Орловский. Партию красной икры весом около 250 килограммов обнаружили в поезде «Москва - Кишинев».

- Товар, скрытый от всех видов контроля, перевозила гражданка Украины, - говорят в Пограничном управлении.

Новогоднее угощение изъяли и передали сотрудникам таможни для дальнейшей проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU