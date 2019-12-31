2019-12-31T19:41:29+03:00
Общество

В новогоднюю ночь-2020 в Брянске пройдет снег

Днем 1 января ожидают гололедицу
Мария Дедкова
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С Новым годом, брянцы!С Новым годом, брянцы!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В новогоднюю ночь-2020 в Брянске будет тепло.Сильных морозов синоптики не прогнозируют.

- Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января будет колебаться по области от -4 до +1 , - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

Днем 1 января будет облачно. На дорогах гололедица. Возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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