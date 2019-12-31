Уроженец Брянской области Александр Большунов занял третье место на гонке Тур де Ски
Лыжник отстал от лидера на 29 секунд
На этой гонке весь пьедестал заняли российские спортсмены. Фото: пресс-служба ФЛГР
Изменить размер текста:
Уроженец Брянской области Александр Большунов занял третье место на одном из этапов престижной лыжной гонки Тур де Ски. Турнир разбит на несколько этапов. Третий проходил 31 декабря в итальянском Тоблахе. Лыжники соревновались на дистанции 15 километров.
Победителем стал Сергей Устюгов. Наш земляк уступил лидеру 29 секунд, сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU