Уроженец Брянской области Александр Большунов занял третье место на гонке Тур де Ски

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-31T16:53:47+03:00

На этой гонке весь пьедестал заняли российские спортсмены. Фото: пресс-служба ФЛГР

Лыжник отстал от лидера на 29 секунд

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Уроженец Брянской области Александр Большунов занял третье место на одном из этапов престижной лыжной гонки Тур де Ски. Турнир разбит на несколько этапов. Третий проходил 31 декабря в итальянском Тоблахе. Лыжники соревновались на дистанции 15 километров.

Победителем стал Сергей Устюгов. Наш земляк уступил лидеру 29 секунд, сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

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ИСТОЧНИК KP.RU