2019-12-31T13:55:06+03:00
Общество

О работе Брянского отделения Среднерусского банка Сбербанка России в новогодние праздники

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31 декабря офисы Брянского отделения будут обслуживать клиентов по сокращенному графику.

Дежурные офисы (г.Брянск: б-р Гагарина, 23, ул. III Интернационала, 1, пер.Волгоградский, 2, пр-т Московский, 17, ул.Авиационная, 5 А, ул. Красноармейская,41, проспект Станке Димитрова, 57, проспект Ленина, 10б; п.Выгоничи, ул.Ломоносова, 1; г.Жуковка, ул.Карла Маркса, 12; г.Злынка ул.Коммунальная,24; г.Клинцы, ул.Октябрьская, 19, проспект Ленина, 20; п.Навля, переулок 30 лет Победы, 5; пгт Погар, ул.Чапаева, 4; г.Почеп, ул.Первомайская, 3; пгт.Суземка, ул.Вокзальная, д.49 А; г.Унеча, ул. Первомайская, 2/2, пом. 1; г.Сураж, ул.Красная, 16) 8 января будут обслуживать клиентов по сокращенному графику.

С 9 января офисы Брянского отделения Среднерусского банка Сбербанка России будут работать в обычном режиме.

Отметим, что Сбербанк также предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения банка и обращения к сети устройств самообслуживания: Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, автоплатежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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