В Брянске на новогодние праздники «скрытые патрули» ГИБДД будут следить за таксистами

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-31T14:41:34+03:00

«Скрытые патрули» будут дежурить на дорогах с 31 декабря до 9 января. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске городская Госавтоинспекция объявила о начале профилактической акции «Новогодние каникулы». Она пройдет с 31 декабря до 9 января. На улицы города выйдут «скрытые патрули» ГИБДД.

Полицейские будут следить за водителями такси. Особое внимание уделят правилам перевозки детей-пассажиров.

Правоохранители напомнили, планируя поездку в такси с ребенком, обязательно ставьте об этом в известность оператора перевозчика. Откажитесь от услуг такси в том случае, если машина не оборудована детским автокреслом.

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ИСТОЧНИК KP.RU