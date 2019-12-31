2019-12-31T14:41:34+03:00
Общество

В Брянске на новогодние праздники «скрытые патрули» ГИБДД будут следить за таксистами

Полицейские проверят, соблюдают ли водители правила перевозки детей
Мария Дедкова
Поделиться:
«Скрытые патрули» будут дежурить на дорогах с 31 декабря до 9 января.«Скрытые патрули» будут дежурить на дорогах с 31 декабря до 9 января.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске городская Госавтоинспекция объявила о начале профилактической акции «Новогодние каникулы». Она пройдет с 31 декабря до 9 января. На улицы города выйдут «скрытые патрули» ГИБДД.

Полицейские будут следить за водителями такси. Особое внимание уделят правилам перевозки детей-пассажиров.

Правоохранители напомнили, планируя поездку в такси с ребенком, обязательно ставьте об этом в известность оператора перевозчика. Откажитесь от услуг такси в том случае, если машина не оборудована детским автокреслом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогоднюю ночь-2020 в Брянске пройдет снег
Уроженец Брянской области Александр Большунов занял третье место на гонке Тур де Ски
В Брянске на новогодние праздники «скрытые патрули» ГИБДД будут следить за таксистами
О работе Брянского отделения Среднерусского банка Сбербанка России в новогодние праздники
В Брянске памятник Ленину отремонтируют за 12 миллионов рублей
В правительстве Брянской области составили список достижений года
На новогодних праздниках брянских автомобилистов ждут сплошные проверки
В Брянске задержали преступника из федерального розыска
В Клетне под колеса ВАЗа попал 14-летний подросток
Молодёжную команду брянского "Динамо" возглавит Александр Фомичев
В канун Нового года полицейский Дед Мороз поздравил брянских малышей
В Брянске ввели режим повышенной готовности
Новый год настаёт, чистоту нам всем несет!
В Брянске под Новый год сгорел дом
За неделю жертвами телефонных мошенников стали 29 брянцев
В Брянске на Городищенской горке образовалась пробка
В Брянской области в новогоднюю ночь будут дежурить больше 700 полицейских
Для тех, кто понимает, и для тех, кто обязательно поймет
1 января в Советском районе Брянска перекроют движение
В Брянске на Литейном мосту забили 110 свай
Брянцев с Новым годом поздравил депутат облдумы Сергей Антошин
В Клинцах эвакуировали стоматологическую поликлинику из-за шутки местного жителя
Депутат Госдумы Борис Пайкин поздравил брянцев с Новым годом
В Брянске в новогоднюю ночь ограничат движение и парковку
В Брянске на площади Партизан начала работать ледяная горка
Благоустройство Набережной в Брянске перенесли на 2021 год
Жителю Унечи грозит крупный штраф за «шутку» над полицейскими