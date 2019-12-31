В Брянске на новогодние праздники «скрытые патрули» ГИБДД будут следить за таксистами
В Брянске городская Госавтоинспекция объявила о начале профилактической акции «Новогодние каникулы». Она пройдет с 31 декабря до 9 января. На улицы города выйдут «скрытые патрули» ГИБДД.
Полицейские будут следить за водителями такси. Особое внимание уделят правилам перевозки детей-пассажиров.
Правоохранители напомнили, планируя поездку в такси с ребенком, обязательно ставьте об этом в известность оператора перевозчика. Откажитесь от услуг такси в том случае, если машина не оборудована детским автокреслом.
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ИСТОЧНИК KP.RU