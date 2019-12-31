В Брянске памятник Ленину отремонтируют за 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-31T12:54:37+03:00

Как рассказали в горадминистрации, в сором времени «Ильича» должны вернуть на место. Фото: Ольга УМАРОВА

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В Брянске демонтировали памятник Владимиру Ленину у ДК БМЗ в Бежицком районе. Оказывается, его отвезли на капитальный ремонт.

Как стало известно, работы над монументом обойдутся в 12 миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Как рассказали в горадминистрации, в сором времени «Ильича» должны вернуть на место.

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ИСТОЧНИК KP.RU