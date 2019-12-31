В правительстве Брянской области составили список достижений года

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-31T11:57:54+03:00

В этом году решили похвастаться строительством дорог, мостов, благоустройством улиц, открытием памятников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Власти Брянской области подвели итоги уходящего года и составили список достижений. Среди значимых событий 2019-го оказались открытиях детских садов, спортивных площадок, поликлиник.

Также в этом году решили похвастаться строительством дорог, мостов, благоустройством улиц, открытием памятников. Отметили областные власти визиты этого года.

Рассказали в правительстве и о планах на 2020-й. В Брянской области продолжат строить дороги, школы, бассейны, закупать медицинское оборудование, а также благоустраивать улицы городов и сел.

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ИСТОЧНИК KP.RU