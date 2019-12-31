На новогодних праздниках брянских автомобилистов ждут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-31T12:40:16+03:00

Полицейские будут патрулировать улицы с 31 декабря по 3 января

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В В Брянске на новогодних каникулах пройдут сплошные проверки водителей. Их график опубликовала городская Госавтоинспекция. 31 декабря полицейские будут дежурить с 15.30 до 16.00 возле развлекательного центра «Сказка». 1 января с 16.00 до 16.30 - у ТРЦ «Мельница».

2 января патрульные машины можно увидеть с 15.30 до 16.00 в районе развлекательного центра «Бум Сити». 3 января - в это же время у «Аэропарка». Здесь полицейские обратят внимание на нарушителей правил перевозки детей.

3 января с 0.30 до 1.00 пьяных водителей будут ловить возле кольца Хладокомбината.

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ИСТОЧНИК KP.RU