2019-12-31T11:13:39+03:00
Общество

В Брянске задержали преступника из федерального розыска

Злоумышленника передали полицейским
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области
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В Брянске росгвардейцы задержали вора.

Все случилось на днях. На пульт централизованной охраны поступил сигнал с охраняемого объекта. «Тревожная кнопка» сработала в одном из магазинов на Полесской улице.

На месте правоохранители обнаружили 23-летнего злоумышленника. Он пытался похитить в магазине товары и скрыться.

- При проверке выяснилось, что данный гражданин находится в федеральном розыске, - пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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