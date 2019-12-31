В Брянске задержали преступника из федерального розыска
В Брянске росгвардейцы задержали вора.
Все случилось на днях. На пульт централизованной охраны поступил сигнал с охраняемого объекта. «Тревожная кнопка» сработала в одном из магазинов на Полесской улице.
На месте правоохранители обнаружили 23-летнего злоумышленника. Он пытался похитить в магазине товары и скрыться.
- При проверке выяснилось, что данный гражданин находится в федеральном розыске, - пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU