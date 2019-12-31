2019-12-31T09:00:35+03:00
Спорт

Молодёжную команду брянского "Динамо" возглавит Александр Фомичев

До этого он работал помощником Александра Горбачева
Мария Дедкова
Поделиться:
Александра Фомичева на эту должность выбрал тренер взрослых динамовцев.Александра Фомичева на эту должность выбрал тренер взрослых динамовцев.Фото: ФК "Динамо - Брянск"
Изменить размер текста:

Молодежную команду брянского "Динамо" будет тренировать бывший футболист Александр Фомичев. До этого он работал помощником наставника взрослой команды Александра Горбачева.

Молодые динамовцы с весны следующего года начнут выступление в первенстве СФФ “Центр”.

- Это было моей рекомендацией, чтобы не привозили иногороднего тренера, а поставили местного, – сообщил Александр Горбачев в интервью пресс-службе клуба. – Он должен получать опыт самостоятельной работы, повышать свою квалификацию. Хотелось бы готовить не только игроков, но и тренеров. У «Динамо» и у дубля команд будет одна философия игры, один методический подход, согласованный на тренерском совете.

Напомним, взрослая команда "Динамо-Брянск" успешно проявила себя в этом сезоне. По итогам 17 матчей сине-белые занимают первую строчку турнирной таблицы. А тнренера Александра Горбачева трижды признавали лучшим наставником второго дивизиона группы «Центр».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О работе Брянского отделения Среднерусского банка Сбербанка России в новогодние праздники
В Брянске памятник Ленину отремонтируют за 12 миллионов рублей
В правительстве Брянской области составили список достижений года
На новогодних праздниках брянских автомобилистов ждут сплошные проверки
В Брянске задержали преступника из федерального розыска
В Клетне под колеса ВАЗа попал 14-летний подросток
Молодёжную команду брянского "Динамо" возглавит Александр Фомичев
В канун Нового года полицейский Дед Мороз поздравил брянских малышей
В Брянске ввели режим повышенной готовности
Новый год настаёт, чистоту нам всем несет!
В Брянске под Новый год сгорел дом
За неделю жертвами телефонных мошенников стали 29 брянцев
В Брянске на Городищенской горке образовалась пробка
В Брянской области в новогоднюю ночь будут дежурить больше 700 полицейских
Для тех, кто понимает, и для тех, кто обязательно поймет
1 января в Советском районе Брянска перекроют движение
В Брянске на Литейном мосту забили 110 свай
Брянцев с Новым годом поздравил депутат облдумы Сергей Антошин
В Клинцах эвакуировали стоматологическую поликлинику из-за шутки местного жителя
Депутат Госдумы Борис Пайкин поздравил брянцев с Новым годом
В Брянске в новогоднюю ночь ограничат движение и парковку
В Брянске на площади Партизан начала работать ледяная горка
Благоустройство Набережной в Брянске перенесли на 2021 год
Жителю Унечи грозит крупный штраф за «шутку» над полицейскими