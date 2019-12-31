Молодёжную команду брянского "Динамо" возглавит Александр Фомичев

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-31T09:00:35+03:00

До этого он работал помощником Александра Горбачева

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Молодежную команду брянского "Динамо" будет тренировать бывший футболист Александр Фомичев. До этого он работал помощником наставника взрослой команды Александра Горбачева.

Молодые динамовцы с весны следующего года начнут выступление в первенстве СФФ “Центр”.

- Это было моей рекомендацией, чтобы не привозили иногороднего тренера, а поставили местного, – сообщил Александр Горбачев в интервью пресс-службе клуба. – Он должен получать опыт самостоятельной работы, повышать свою квалификацию. Хотелось бы готовить не только игроков, но и тренеров. У «Динамо» и у дубля команд будет одна философия игры, один методический подход, согласованный на тренерском совете.

Напомним, взрослая команда "Динамо-Брянск" успешно проявила себя в этом сезоне. По итогам 17 матчей сине-белые занимают первую строчку турнирной таблицы. А тнренера Александра Горбачева трижды признавали лучшим наставником второго дивизиона группы «Центр».

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ИСТОЧНИК KP.RU