2019-12-30T11:16:49+03:00
Происшествия

Брянца, который в пьяном угаре убил знакомого, отправят в колонию особого режима

Также мужчину осудили за кражу продуктов из магазина
Ольга УМАРОВА
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Приговор еще не вступил в законную силу.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске осудили 36-летнего местного жителя за смертельное избиение и кражу. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, трагедия произошла в апреле этого года.

Обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с приятелем и ударил его кулаком по голове, после чего набросился на него с деревянной палкой. Позже на теле погибшего насчитают не меньше 32 ударов по голове и телу.

- Потерпевший умер на следующий день в больнице, - говорят в прокуратуре. – Также фигурант дела попался на четырех мелких кражах продуктов из магазинов Брянска, две из которых пресекли продавцы. Причем ранее мужчина уже был судим за хищение имущества.

В суде преступник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили девять лет колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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