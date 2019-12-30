СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-30T11:10:39+03:00

На обновление дворов выделят больше 50 миллионов рублей Фото: Елена РАКОВА

На сэкономленные деньги, возможно, удасться обновить еще несколько территорий

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В следующем году в Брянске отремонтируют восемь дворов. Об этом говорили на заседании Общественной муниципальной комиссии по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Ее участники утвердили территории, которые благоустроят.

На обновление дворов выделят больше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба брянской мэрии. На эти деньги отремонтируют дворы:

— на улице Володарского, 60, 60а, 62 и улице Димитрова, 85

— улице Ново-Советской, 152, 154, 156 и улице Дятьковской, 155

— улице Орловской, 8

— улице Орловской, 12

— улице Горького, 62, 64 и улице Трудовой, 2

— переулке Металлистов, 6, 8а и улице Ульянова, 111, 113

— улице Дзержинского, 38а, 40а

— улице Новозыбковской, 11а.

Если останутся средства, то благоустроят еще несколько дворов.

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ИСТОЧНИК KP.RU