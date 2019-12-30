2019-12-30T11:10:39+03:00
Общество

В следующем году в Брянске отремонтируют восемь дворов

На сэкономленные деньги, возможно, удасться обновить еще несколько территорий
Мария Дедкова
Поделиться:
На обновление дворов выделят больше 50 миллионов рублейНа обновление дворов выделят больше 50 миллионов рублейФото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В следующем году в Брянске отремонтируют восемь дворов. Об этом говорили на заседании Общественной муниципальной комиссии по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Ее участники утвердили территории, которые благоустроят.

На обновление дворов выделят больше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба брянской мэрии. На эти деньги отремонтируют дворы:

— на улице Володарского, 60, 60а, 62 и улице Димитрова, 85

— улице Ново-Советской, 152, 154, 156 и улице Дятьковской, 155

— улице Орловской, 8

— улице Орловской, 12

— улице Горького, 62, 64 и улице Трудовой, 2

— переулке Металлистов, 6, 8а и улице Ульянова, 111, 113

— улице Дзержинского, 38а, 40а

— улице Новозыбковской, 11а.

Если останутся средства, то благоустроят еще несколько дворов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю жертвами телефонных мошенников стали 29 брянцев
В Брянске на Городищенской горке образовалась пробка
В Брянской области в новогоднюю ночь будут дежурить больше 700 полицейских
Для тех, кто понимает, и для тех, кто обязательно поймет
1 января в Советском районе Брянска перекроют движение
В Брянске на Литейном мосту забили 110 свай
Брянцев с Новым годом поздравил депутат облдумы Сергей Антошин
В Клинцах эвакуировали стоматологическую поликлинику из-за шутки местного жителя
Депутат Госдумы Борис Пайкин поздравил брянцев с Новым годом
В Брянске в новогоднюю ночь ограничат движение и парковку
В Брянске на площади Партизан начала работать ледяная горка
Благоустройство Набережной в Брянске перенесли на 2021 год
Жителю Унечи грозит крупный штраф за «шутку» над полицейскими