2019-12-30T11:14:44+03:00
Происшествия

В Брянске заезжему наркоторговцу дали девять лет «строгача»

Также он выплатит штраф в 400 тысячи рублей
Ольга УМАРОВА
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Приговор суда не вступил в законную силу.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске вынесли приговор 29-летнему жителю Ростова-на-Дону за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установили в суде, мужчина входил в организованную группу, которая в мае этого года сбывала синтетические наркотики путем «закладок» в Калуге и Брянске.

- При задержании и во время следствия дома у подозреваемого, а также в местах так называемых «закладок» изъяли около 870 граммов запрещенного вещества, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд приговорил виновного к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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