2019-12-30T10:32:26+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Климовском районе погибли два человека

Еще четверо - в больнице
Мария Дедкова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 декабря около 19.12.Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 декабря около 19.12.Фото: Сергей ГАПОН
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На трассе в Климовском районе столкнулись две легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 декабря около 19.12 на пятом километре автодороги «Брянск-Новозыбков», сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 21-летний водитель ВАЗа-21099 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь машина столкнулась с автомобилем "Киа Оптима" под управлением 43-летнего водителя.

В ДТП погибли двое - водитель и пассажир ВАЗа 21 года.

Еще один пассажир этой легковушки - 19-летний парень получил переломы. У его 22-летнего спутника диагностировали травмы головы и ушибы. 10-летняя девочка из "Киа" ушибла шею и тело. 46-летняя пассажирка того же автомобиля сломала ребра и получила ушибы. Всех их госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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