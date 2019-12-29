2019-12-29T21:23:14+03:00
Происшествия

В Клинцах на дорогу рухнула кирпичная стена

По счастливой случайности рядом никого не было
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа "Клинцы.ИНФО"Фото: vk.com, группа "Клинцы.ИНФО"
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В центре Клинцов на дорогу обрушился кирпичный забор. Фото и видео с места ЧП опубликовали местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел днем 28 декабря на улице Свердлова. По словам очевидцев, забор рухнул на тротуар и дорогу. Обломки кирпичей засыпали большую часть acфальта.

К счастью, никто не пострадал. Между тем, горожане рассказывают, что возле обрушившейся стены часто гуляли студенты соседнего колледжа.

На место ЧП выезжали спасатели, обломки уже убрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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