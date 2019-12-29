Для брянских районов купили 22 машины «скорой»

СЕГОДНЯ 20:27 2019-12-29T21:04:53+03:00

Новые «скорые» на базе автомобилей «Ford transit», «ГАЗ», и «УАЗ». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Автопарк скорой помощи Брянской области пополнили 22 новые машины. Торжественная церемония передачи ключей от автомобилей прошла в субботу, 28 декабря, на площади Ленина в Брянске.

Новые «скорые» на базе «Ford transit», «ГАЗ», и «УАЗ» получили медучреждения региона.

- Все автомобили скорой медицинской помощи полностью укомплектованы современным медицинским оборудованием, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - Это дефибрилляторы, электрокардиографы, транспортные мониторы, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, глюкометры и другая медтехника.

Всего за последние три года брянские больницы получили 119 автомобилей за счет областного бюджета и 120 - за счет федерального.

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ИСТОЧНИК KP.RU