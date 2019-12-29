2019-12-29T21:04:53+03:00
Общество

Для брянских районов купили 22 машины «скорой»

Ключи от новых автомобилей передали 28 декабря
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Новые «скорые» на базе автомобилей «Ford transit», «ГАЗ», и «УАЗ».Новые «скорые» на базе автомобилей «Ford transit», «ГАЗ», и «УАЗ».Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Автопарк скорой помощи Брянской области пополнили 22 новые машины. Торжественная церемония передачи ключей от автомобилей прошла в субботу, 28 декабря, на площади Ленина в Брянске.

Новые «скорые» на базе «Ford transit», «ГАЗ», и «УАЗ» получили медучреждения региона.

- Все автомобили скорой медицинской помощи полностью укомплектованы современным медицинским оборудованием, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - Это дефибрилляторы, электрокардиографы, транспортные мониторы, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, глюкометры и другая медтехника.

Всего за последние три года брянские больницы получили 119 автомобилей за счет областного бюджета и 120 - за счет федерального.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Клинцах на дорогу рухнула кирпичная стена
Для брянских районов купили 22 машины «скорой»
Пьяный брянец требовал «продолжения банкета» и грозил пистолетом в баре
В Суземке пьяный водитель иномарки сбил женщину на «зебре»
Губернатор отметил планомерную работу «Чистой планеты» во время встречи с журналистами
В новогоднюю ночь в Брянске будут ходить автобусы
Жителей Брянска позвали на Сретенский бал
В Навлинском районе водитель «Лады» врезался в дерево и погиб
В Брянске под Новый год дали квартиры 110 обманутым дольщикам
У брянца нашли более 30 килограммов синтетических наркотиков
Брянские новобранцы стали солдатами Преображенского полка
В брянском лесу выкопали артснаряд
Брянский таксист порадовал горожан новогодней машиной
В Стародубе столкнулись велосипед, легковушка и внедорожник