Для брянских районов купили 22 машины «скорой»
Автопарк скорой помощи Брянской области пополнили 22 новые машины. Торжественная церемония передачи ключей от автомобилей прошла в субботу, 28 декабря, на площади Ленина в Брянске.
Новые «скорые» на базе «Ford transit», «ГАЗ», и «УАЗ» получили медучреждения региона.
- Все автомобили скорой медицинской помощи полностью укомплектованы современным медицинским оборудованием, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - Это дефибрилляторы, электрокардиографы, транспортные мониторы, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, глюкометры и другая медтехника.
Всего за последние три года брянские больницы получили 119 автомобилей за счет областного бюджета и 120 - за счет федерального.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU