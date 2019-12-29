Пьяный брянец требовал «продолжения банкета» и грозил пистолетом в баре

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-29T19:51:25+03:00

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Житель Брянска напал с пистолетом на работника бара. Хулигана задержали бойцы Росгвардии, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Бежицкого района Брянска. В состоянии сильного опьянения мужчина начал ссориться с администратором заведения – 26-летней девушке, которая отказывалась продавать ему алкоголь.

Во время ссоры брянец достал пневматический пистолет и начал угрожать девушке расправой.

- Администратор воспользовалась «тревожной кнопкой», - рассказали в Росгвардии. - Прибывший наряд задержал 40-летнего подозреваемого.

Пневматический пистолет изъяли, решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU