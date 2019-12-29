2019-12-29T18:59:53+03:00
Происшествия

В Суземке пьяный водитель иномарки сбил женщину на «зебре»

Пострадавшую госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Полицейские выяснят обстоятельства ДТП.Полицейские выяснят обстоятельства ДТП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В брянском поселке Суземка водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе 31-летнюю женщину. ДТП произошло в субботу, 28 декабря, около семи утра на улице Первомайском.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 22-летний водитель «Тойоты Камри» ехал от переулка Вокзального в сторону улицы Некрасова. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам полицейских, водитель был пьян.

- С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом обеих ног, перелом костей таза» женщину положили в больницу, - рассказали в ГИБДД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Клинцах на дорогу рухнула кирпичная стена
Для брянских районов купили 22 машины «скорой»
Пьяный брянец требовал «продолжения банкета» и грозил пистолетом в баре
В Суземке пьяный водитель иномарки сбил женщину на «зебре»
Губернатор отметил планомерную работу «Чистой планеты» во время встречи с журналистами
В новогоднюю ночь в Брянске будут ходить автобусы
Жителей Брянска позвали на Сретенский бал
В Навлинском районе водитель «Лады» врезался в дерево и погиб
В Брянске под Новый год дали квартиры 110 обманутым дольщикам
У брянца нашли более 30 килограммов синтетических наркотиков
Брянские новобранцы стали солдатами Преображенского полка
В брянском лесу выкопали артснаряд
Брянский таксист порадовал горожан новогодней машиной
В Стародубе столкнулись велосипед, легковушка и внедорожник