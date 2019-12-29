В Суземке пьяный водитель иномарки сбил женщину на «зебре»

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-29T18:59:53+03:00

Пострадавшую госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой

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В брянском поселке Суземка водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе 31-летнюю женщину. ДТП произошло в субботу, 28 декабря, около семи утра на улице Первомайском.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 22-летний водитель «Тойоты Камри» ехал от переулка Вокзального в сторону улицы Некрасова. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам полицейских, водитель был пьян.

- С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом обеих ног, перелом костей таза» женщину положили в больницу, - рассказали в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU