В Суземке пьяный водитель иномарки сбил женщину на «зебре»
В брянском поселке Суземка водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе 31-летнюю женщину. ДТП произошло в субботу, 28 декабря, около семи утра на улице Первомайском.
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 22-летний водитель «Тойоты Камри» ехал от переулка Вокзального в сторону улицы Некрасова. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По словам полицейских, водитель был пьян.
- С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом обеих ног, перелом костей таза» женщину положили в больницу, - рассказали в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU