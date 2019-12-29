2019-12-29T18:45:47+03:00
Общество

Губернатор отметил планомерную работу «Чистой планеты» во время встречи с журналистами

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Фото: АО «Чистая планета»Фото: АО «Чистая планета»
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Глава региона Александр Богомаз провел традиционную встречу с журналистами, во время которой подвел итоги уходящего года.

Во время общения была поднята и тема вывоза и утилизации бытовых отходов. Глава Брянщины отметил, что региональный оператор по переработке ТБО проводит планомерную работу по наладке механизмов эффективной работы в данном направлении. Население привыкает к сортировке мусора.

В ближайшем будущем ожидается, что свыше 60% отходов будет направляться на переработку, а остальное на утилизацию. При этом Александр Васильевич Богомаз заявил о снижении тарифов на вывоз мусора.

- Спасибо губернатору за оценку нашей работы и помощь, которую он оказывает. Мы, действительно, благодаря ему значительно шагнули вперед. К сентябрю следующего года планируем открыть пять мусоросортировочных комплексов. Сейчас ждем выделения земельных участков для их строительства, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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