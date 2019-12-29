В новогоднюю ночь в Брянске будут ходить автобусы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-29T14:48:15+03:00

В Новый год жителей Брянска отвезут автобусы Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В новогоднюю ночь жителей и гостей Брянска будут развозить автобусы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В понедельник, 30 декабря, общественный транспорт будет ходить по обычном расписанию, во вторник, 31 декабря – по графику выходного дня. Расписание можно уточнить здесь.

В новогоднюю ночь пустят следующие маршруты: №5А «Микрорайон №5 - автовокзал - Курган Бессмертия - микрорайон №5» (кольцевой), два автобуса, №5Б «Микрорайон №5 - лицей №1 - автовокзал - микрорайон №5» (кольцевой), два автобуса, №25 «Школа №61 - Телецентр», четыре автобуса, №2 «Фосфоритный завод - Набережная - Мясокомбинат», два автобуса.

Кроме того, будет ходить еще один дополнительный автобус маршрута «Бульвар Щорса - Набережная» с 22.00 до 6.00.

- Ночные автобусы будут ходить до пяти-шести утра, - уточнили в мэрии.

О том, как будут ходить автобусы в Брянске 1 января, можно посмотреть на сайте горадминистрации, со 2 по 8 января - здесь.

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Как будут ходить автобусы в праздничную ночь

- Отправление автобусов по маршруту №5А «5-й микрорайон - автовокзал - Курган Бессмертия - 5-й микрорайон» от остановки «5-й микрорайон»: 20-15, 20-45, 21-15, 21-45, 22-15, 22-45, 1-10, 1-40, 2-10, 2-40, 3-10, 3-40, 4-10, 4-40, 5-10, 5-40.

- Отправление автобусов по маршруту №5Б «5-й микрорайон - Курган Бессмертия - автовокзал - 5-й микрорайон» от остановки «5-й микрорайон»: 20-00, 20-30, 21-00, 21-30, 22-00, 22-30, 1-25, 1-55, 2-25, 2-55, 3-25, 3-55, 4-25, 4-55, 5-25, 5-55.

- Отправление автобусов по маршруту №25 «Школа №61 - Телецентр»:

- от остановки «Школа №61»: 21-00, 21-30, 22-00, 22-30, 1-00, 1-30, 2-00, 2-30, 3-00, 3-30, 4-00, 4-30, 5-00, 5-30.

- от остановки «Телецентр»: 20-30, 21-00, 21-30, 22-00, 22-30, 1-00, 1-30, 2-00, 2-30, 3-00, 3-30, 4-00, 4-30, 5-00, 5-30, 6-00, 6-30.

- Отправление автобусов по маршруту №2 «Фосфоритный завод - Набережная - Мясокомбинат»:

- от остановки «Фосфоритный завод»: 22-00, 1-00, 2-00, 3-00, 4-00, 5-00, 6-00.

- от остановки «Мясокомбинат»: 22-00, 1-00, 2-00, 3-00, 4-00, 5-00.

Отправление автобусов по дополнительному маршруту «Бульвар Щорса - Набережная»:

- от остановки «Бульвара Щорса»: 21-30, 1-00, 2-00, 3-00, 4-00, 5-00, 6-00

- от остановки «Набережная»: 22-00, 1-30, 2-30, 3-30, 4-30, 5-30

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ИСТОЧНИК KP.RU