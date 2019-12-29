Жителей Брянска позвали на Сретенский бал

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-29T13:46:27+03:00

Он пройдет в областной научной библиотеке 15 февраля

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Брянцев пригласили на Сретенский бал, который пройдет в областной библиотеке имени Федора Тютчева 15 февраля.

Принять участие смогут все желающие. Дресс-код: костюмы персонажей русских и зарубежных сказок.

Подготовиться к Сретенскому балу можно на мастер-классах, которые будут проходить в здании духовного училища на Покровской горе по вторникам и пятницам.

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ИСТОЧНИК KP.RU