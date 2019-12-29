У брянца нашли более 30 килограммов синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-29T11:37:47+03:00

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У жителя Брянска изъяли более 30 килограммов наркотиков. Крупный канал доставки в регион запрещенных средств пресекли сотрудники УФСБ и полиции.

Наркотики нашли в квартире задержанного. Спецоперация прошла в субботу, 28 декабря.

- Мужчину задержали с поличным при попытке сбыта наркотических средств, - рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Брянской области. - Он является участником преступной группы, причастной к организации канала поставок в регион наркотических средств в особо крупном размере и их сбыту посредством закладок. Над изъятыми наркотиками проводят экспертизу.

На брянца завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», санкция которой предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет с крупным штрафом. Задержанного взяли под стражу, ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU