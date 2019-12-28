Брянский таксист порадовал горожан новогодней машиной

28 Дек. 22:20 2019-12-28T22:21:41+03:00

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В Брянске заметили новогоднее такси. Снимок наряженной к празднику машины опубликовал один из пассажиров.

На легковушке красуются наклейки, мишура и игрушки на новогоднюю тему. По словам брянца, водителю такси удалось создать настоящее новогоднее настроение, и он «сделал день».

- Спасибо тебе, позитивный человек! – пишет автор поста. - Внутри машина тоже украшена и играет новогодняя музыка! Просто супер! Побольше бы таких людей и таких эмоций.

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ИСТОЧНИК KP.RU