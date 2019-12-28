Брянские следователи опровергли новость об убийстве беременной женщины в Клинцах

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-28T14:31:15+03:00

Об этом сообщили в региональных СМИ

Изменить размер текста: A A

Сообщение об убийстве беременной женщины в брянском городе Клинцы опровергли в следственном комитете. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Новость о жестокой расправе появилась в соцсетях и ряде брянских интернет-изданий. В публикации сообщалось о том, что беременную избили и повесили на глазах у ее ребенка.

- Данная информация не соответствует действительности, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Какие-либо сообщения о причинении телесных повреждений или убийстве беременной женщины на территории региона в правоохранительные органы не поступали.

Следователи также отметили, что в этом году в СМИ участились случаи так называемых «фейковых» новостей, за распространение которых предусмотрена административная ответственность. В пресс-службе настоятельно рекомендовали уточнять подобную информацию из соцсетей в пресс-службах ведомств.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU