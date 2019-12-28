2019-12-28T14:31:15+03:00
Общество

Брянские следователи опровергли новость об убийстве беременной женщины в Клинцах

Об этом сообщили в региональных СМИ
Ольга УМАРОВА
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Новость о жестокой расправе появилась в соцсетях.Новость о жестокой расправе появилась в соцсетях.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сообщение об убийстве беременной женщины в брянском городе Клинцы опровергли в следственном комитете. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Новость о жестокой расправе появилась в соцсетях и ряде брянских интернет-изданий. В публикации сообщалось о том, что беременную избили и повесили на глазах у ее ребенка.

- Данная информация не соответствует действительности, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Какие-либо сообщения о причинении телесных повреждений или убийстве беременной женщины на территории региона в правоохранительные органы не поступали.

Следователи также отметили, что в этом году в СМИ участились случаи так называемых «фейковых» новостей, за распространение которых предусмотрена административная ответственность. В пресс-службе настоятельно рекомендовали уточнять подобную информацию из соцсетей в пресс-службах ведомств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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