В Новозыбкове под колеса иномарки угодила 15-летняя девушка

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-28T14:11:18+03:00

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В Новозыбкове «Мицубиси» сбила 15-летнюю школьницу. ДТП произошло около шести вечера на улице Комсомольской в пятницу, 27 декабря.

По предварительной информации областной ГИБДД, 22-летний водитель Mitsubishi Galant ехал со стороны улицы 307 Дивизии в сторону улицы Первомайской. Пострадавшая перебегала проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода.

- С закрытой черепно-мозговой травмой, переломом голени, плеча и ребер девушку госпитализировали, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU