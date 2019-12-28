В центре Брянска поставили Эйфелеву башню
Миниатюру парижской достопримечательности установили на бульваре Гагарина
Фото: vk.com, группа пресс-службы Брянской горадминистрации.
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В Брянск привнесли немного французской романтики и установили копию Эйфелевой башни. Новогодний объект появился на бульваре Гагарина 27 декабря.
Уже к вечеру брянско-парижская достопримечательность засверкала новогодней иллюминацией. Как и ее копия в столице Франции.
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ИСТОЧНИК KP.RU