В центре Брянска поставили Эйфелеву башню

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-28T13:08:57+03:00

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В Брянск привнесли немного французской романтики и установили копию Эйфелевой башни. Новогодний объект появился на бульваре Гагарина 27 декабря.

Уже к вечеру брянско-парижская достопримечательность засверкала новогодней иллюминацией. Как и ее копия в столице Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU