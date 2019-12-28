Брянский депутат предлагает освободить малоимущих от подоходного налога

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-28T12:28:18+03:00

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Люди с месячным доходом менее 20 тысяч рублей могут быть освобождены от уплаты НДФЛ. Это случится, если Госдума примет законопроект, подготовленный брянским депутатом Борисом Пайкиным совместно с коллегами по фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

В настоящее время в России действует плоская шкала налогообложения, при которой 13% НДФЛ вычитают и с тех, кто получает минимальный размер оплаты труда, и с тех, чьи доходы составляют десятки миллионов рублей. Авторы нового законопроекта считают такой подход несправедливым и предлагают ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободив от уплаты НДФЛ людей с зарплатой в размере 2-х МРОТ и меньше.

«По данным Росстата, у нас в стране растет число людей, находящихся за чертой бедности, - комментирует инициативу Борис Пайкин. – Во втором квартале 2019 года 18,6 млн. россиян или 12,7% от всего населения имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Разве можно в такой ситуации решать поставленные президентом стратегические задачи - повышение качества жизни и увеличение её продолжительности, улучшение демографической ситуации?

Сегодня МРОТ составляет 11 280 рублей в месяц. По нашему законопроекту граждане, которые получают заработную плату менее 22 560 руб. (11 280 + 11 280), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ. Это вполне по карману государству, ведь у нас принят профицитный бюджет. Взамен мы получим увеличение реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества. Это даст существенный толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан».

Разработанный законопроект депутаты от ЛДПР направят на рассмотрение правительства уже в январе 2020 года, а затем он будет внесен в Госдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU