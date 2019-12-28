2019-12-28T12:17:25+03:00
Общество

В отремонтированном ДК БМЗ в Брянске прошел новогодний бал

На капремонт потратили около 194 миллионов рублей
Ольга УМАРОВА
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ДК БМЗ - одно из старейших учреждений культуры Брянщины 1929 года постройки.ДК БМЗ - одно из старейших учреждений культуры Брянщины 1929 года постройки.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В пятницу, 27 декабря, во Дворце культуры БМЗ в Брянске провели традиционный губернаторский новогодний вечер - в честь открытия здания после капремонта. Работы начали в 2018 году, сообщили в пресс-службе облправительства.

Символический ключ от обновленного концертного зала брянский губернатор передал руководителю хора ветеранов ДК Татьяне Одинцовой и участнице ансамбля танца «Россияне» Ирине Чирковой.

При капремонте основной упор сделали на зрительный зал. На закупку кресел, светового и музыкального оборудования из регионального бюджета ушло более 67 миллионов рублей. Всего на капремонт выделили около 194 миллионов рублей.

- Учитывая историческое прошлое здания Дворца культуры БМЗ, в процессе разработки интерьерного решения главная задача была в максимальном сохранении элементов декоративно-художественной отделки, - рассказали в пресс-службе правительства. – Помимо зрительного зала отремонтировали фасад и другие внутренние помещения, заменили коммуникации, пожарные и охранные сигнализации. Есть доступная среда для инвалидов. В 2020 году работы по ремонту и переоснащению продолжат в клубной части здания.

В праздничный вечер в стенах ДК прошел концерт, в котором приняли участие коллективы из Брянской области и Донецка. А на импровизированных площадках в фойе актеры брянских театров играли отрывки из сказки «Двенадцать месяцев».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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