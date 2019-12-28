В брянском Рогнедино запустили очистные

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-28T10:46:11+03:00

Проектная мощность новых оичтсных - 400 кубометров в сутки, планируемый объем стоков - 13,1 тысяч кубометров в год. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На реконструкцию потратили около 27 миллионов рублей

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В брянском поселке Рогнедино после реконструкции ввели в строй очистные сооружения. Торжественная церемония прошла в пятницу, 27 декабря. Участие приняли представители администрации поселка, региона и жители Рогнедино.

Как рассказали в облправительстве, в некоторых городах и поселках региона очистные работают более полувека и не соответствуют техническим нормам. На строительство и реконструкцию объектов из регионального бюджета выделили около двух миллиардов рублей.

Программа рассчитана на шесть лет.

- Рогнединский район стал первым, где после реконструкции открылись новые мощные сооружения, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. – На эти цели потратили почти 27 миллионов рублей. К очистным подключили 11 многоквартирных жилых домов, жилые дома частного сектора, больницу, школу, детский сад, районный Дом культуры, здание прокуратуры, магазины.

Кроме того, уже начали строить новые очистные в Почепе и подготовили документы в Навле и Трубчевске. В следующем году построят данные объекты в поселке Локоть Брасовского района и в Суземке, а также начнут реконструировать очистные сооружения в Клетне.

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ИСТОЧНИК KP.RU