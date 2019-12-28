В Жуковке сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-28T10:07:03+03:00

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Причину пожара установят эксперты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Пострадавших нет

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В Жуковке потушили частный жилой домой. Пожар начался около 11 вечера в пятницу, 27 декабря.

На место отправились две пожарные автоцистерны. Приехавшие спасатели обнаружили, что огонь охватил 30 квадратных метров помещения.

- Дом полыхал изнутри, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 23.45 пожар полностью потушили.

К счастью, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU