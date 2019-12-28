В Жуковке сгорел частный дом
Пострадавших нет
Причину пожара установят эксперты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В Жуковке потушили частный жилой домой. Пожар начался около 11 вечера в пятницу, 27 декабря.
На место отправились две пожарные автоцистерны. Приехавшие спасатели обнаружили, что огонь охватил 30 квадратных метров помещения.
- Дом полыхал изнутри, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 23.45 пожар полностью потушили.
К счастью, никто не пострадал.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU