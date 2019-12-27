Брянцев предупредили о пробках на границе в пункте пропуска "Троебортное"

СЕГОДНЯ 20:03 2019-12-27T20:03:15+03:00

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Пограничники предупредили жителей Брянщины о возможных заторах на подъездах к пункту пропуска "Троебортное". Все дело в увеличившиеся потоке автомобилей, водители которых едут домой на новогодние праздники, сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. Чтобы комфортно пересечь границу, пограничники советуют планировать свою поездку и использовать для пересечения границы менее загруженные пункты пропуска, которыми в настоящее время являются: Погар (Россия, Брянская область) – Гремяч (Украина); Ломаковка (Россия, Брянская область) – Николаевка (Украина), Крупец (Россия, Курская область) – Екатериновка (Украина), Суджа (Россия, Курская область) – Юнаковка (Украина).

ИСТОЧНИК KP.RU