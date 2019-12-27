Брянцам предлагают сдать кровь пред новогодними праздниками

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-27T17:38:28+03:00

30 декабря передвижная станция будет работать у дома быта

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Брянцам предложили сдать кровь накануне новогодних праздников.

Мобильная станция переливания будет стоять 30 декабря у дома быта, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В акции предложили поучаствовать всем неравнодушным жителям города.

4 января планируется проведение донорского дня в Брянской областной станции переливания крови.

9 января донорская акция состоится в Клинцах.

Кровь пойдет в медучреждения области. Иногда только переливание крови может спасти человеку жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU