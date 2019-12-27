Брянцам предлагают сдать кровь пред новогодними праздниками
Брянцам предложили сдать кровь накануне новогодних праздников.
Мобильная станция переливания будет стоять 30 декабря у дома быта, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
В акции предложили поучаствовать всем неравнодушным жителям города.
4 января планируется проведение донорского дня в Брянской областной станции переливания крови.
9 января донорская акция состоится в Клинцах.
Кровь пойдет в медучреждения области. Иногда только переливание крови может спасти человеку жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU