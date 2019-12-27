2019-12-27T17:22:47+03:00
Общество

Жительница Брянска родила ребенка по дороге в больницу

Вызвать медиков помогли сотрудники ГИБДД
Мария Дедкова
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Никаких санкций к водителю применять не стали.Никаких санкций к водителю применять не стали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Семья Жученковых поблагодарила сотрудников ГИБДД, которые помогли матери с родившимся в машине малышом добраться до роддома.

-27 ноября в 4.45 утра мы с супругой ехали из дома в роддом, – рассказывает счастливый отец Ян Жученков. – Так получилось, что ребеночек решил появиться на свет неожиданно и очень быстро. Мы еле успели выйти из подъезда, супруга Елена села на переднее пассажирское сиденье, и тут мне посчастливилось принять роды. Мы сразу же поехали в роддом.

В медучреждение автомобилист поехал по встречке. За ним выехала патрульная машина.

Возле роддома счастливый отец объяснил полицейским почему нарушил ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции сразу стали звать врачей. Никаких санкций к водителю применять не стали.

Помощниками брянца оказались старшие лейтенанты полиции Виктор Арсенов и Сергей Гавренков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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