В Брянске наградят лучших спортсменов и тренеров
Имена их озвучили на заседании областной Думы
Изменить размер текста:
В Брянске, 27 декабря, награждали лучших спортсменов и тренеров. Их имена озвучили на очередном заседании областной Думы.
Награды получат девять представителей спорта. Им вручат почетные знаки «За развитие физической культуры и спорта в Брянской области». Это призеры Олимпиад, Паралимпиад и других международных соревнований.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU