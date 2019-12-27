В Брянске наградят лучших спортсменов и тренеров

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-27T16:56:43+03:00

Имена их озвучили на заседании областной Думы

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В Брянске, 27 декабря, награждали лучших спортсменов и тренеров. Их имена озвучили на очередном заседании областной Думы.

Награды получат девять представителей спорта. Им вручат почетные знаки «За развитие физической культуры и спорта в Брянской области». Это призеры Олимпиад, Паралимпиад и других международных соревнований.

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ИСТОЧНИК KP.RU