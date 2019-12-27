В Брянской области изменится расписание электричек на новогодние праздники
Корректировки коснутся пяти направлений
Пассажиров просят внимательно ознакомиться с измененным расписанием и заранее спланировать поездку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области расписание пригородных поездов изменится на новогодние каникулы.
Корректировки коснутся пяти направлений, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. Изменения ожидают на участках: Брянск – Рославль, Дятьково – Фаянсовая, Брянск – Орел, Жуковка – Сещинская, Унеча – Новозыбков.
Пассажиров просят внимательно ознакомиться с измененным расписанием и заранее спланировать поездку.
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ИСТОЧНИК KP.RU