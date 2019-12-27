2019-12-27T15:00:03+03:00
Общество

В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере открыли новую лабораторию

На ремонт потратили около четырех миллионов рублей
Мария Дедкова
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На открытии побывал заместитель губернатора Владимир Оборотов.На открытии побывал заместитель губернатора Владимир Оборотов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере открыли новую лабораторию. На ее ремонт выделили больше четырех миллионов рублей.

- Учреждение получило возможность оказывать медицинские услуги в улучшенных и современных условиях, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Новое оборудование позволит применять методы лабораторной диагностики, соответствующие уровню мировых стандартов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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