В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере открыли новую лабораторию
На ремонт потратили около четырех миллионов рублей
На открытии побывал заместитель губернатора Владимир Оборотов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере открыли новую лабораторию. На ее ремонт выделили больше четырех миллионов рублей.
- Учреждение получило возможность оказывать медицинские услуги в улучшенных и современных условиях, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Новое оборудование позволит применять методы лабораторной диагностики, соответствующие уровню мировых стандартов.
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ИСТОЧНИК KP.RU