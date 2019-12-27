2019-12-27T14:25:20+03:00
Общество

В Брянске забили первые сваи моста через Снежеть

Другая группа рабочих занимается отсыпкой дамбы
Мария Дедкова
Поделиться:
Первые четыре сваи станут контрольными, так как на них пройдут лабораторные испытания.Первые четыре сваи станут контрольными, так как на них пройдут лабораторные испытания.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжается строительство дороги, связующей Фокинский и Володарский районы. Рабочие формируют защитную дамбу. Они отсыпали больше 400 тысяч кубометров песка. Высота дамбы составит 5-6 метров. И дорога встанет на один уровень с Московским проспектом, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также на объекте началось строительство моста через реку Снежеть. Забили первые четыре сваи. Они станут контрольными, так как на них пройдут лабораторные испытания.

Напомним, на новой дороге будут два моста: через Снежеть и через Десну.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере открыли новую лабораторию
В Брянске забили первые сваи моста через Снежеть
Бывший губернатор Юрий Лодкин стал почетным гражданином Брянской области
Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске из-за тумана
Брянские депутаты в первом чтении приняли закон о запрете торговли снюсами в регионе
В Брянске на день ограничили парковку у ДК БМЗ
Брянского бизнесмена будут судить за торговлю поддельными брендовыми сумками
Обманувший брянцев на 1,7 миллиона рублей лжеюрист пойдет под суд
Директору психоневрологического интерната ужесточили наказание
В Брянской области проверят магазины, торгующие снюсами
В Климовском районе пьяные хулиганы едва не задушили таксиста
В Брянске на улице Сталелитейной сбили 17-летнего парня
В Брянске планируют возвести храм Петра и Февронии
В Брянске заменят фонари на улице Бежицкой и Литейной
В Брянске с юбилеем поздравили одну из старейших жительниц города
Брянские елочки будут продавать в Москве, Симферополе и Ростове-на-Дону
Останки красноармейца из Стародуба нашли в Смоленской области
Мэрия: для танка в сквере имени Александра Морозова в Брянске сделают постамент
В Брянске на 20 процентов уменьшилось количество погибших в ДТП
Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит
В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей
В Брянске задержали афериста, который выманивал деньги у пенсионерок
Уроженец Брянщины лыжник Александр Большунов выступит на Тур де Ски
Стало известно, как брянцы будут получать пенсии январе
На стадионе «Динамо» в Брянске установили новое табло
Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года