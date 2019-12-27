В Брянске забили первые сваи моста через Снежеть

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-27T14:25:20+03:00

Первые четыре сваи станут контрольными, так как на них пройдут лабораторные испытания. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается строительство дороги, связующей Фокинский и Володарский районы. Рабочие формируют защитную дамбу. Они отсыпали больше 400 тысяч кубометров песка. Высота дамбы составит 5-6 метров. И дорога встанет на один уровень с Московским проспектом, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также на объекте началось строительство моста через реку Снежеть. Забили первые четыре сваи. Они станут контрольными, так как на них пройдут лабораторные испытания.

Напомним, на новой дороге будут два моста: через Снежеть и через Десну.

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ИСТОЧНИК KP.RU