Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске из-за тумана

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-27T13:27:08+03:00

К слову, задержали утренний самолет и из Краснодара. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Лайнер ушел на посадку на запасной аэродром

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В Брянске из-за сильного утреннего тумана не смог сесть самолет из Санкт-Петербурга. Лайнер вылетел из северной столицы и отправился на запасной аэропорт в Домодево.

Из-за задержки утреннего рейса позже соответственно будет обратный вылет, сообщают представители аэропорта "Брянск". Отправку пассажиров из Брянска пока отложили до 16.15.

К слову, задержали утренний самолет из Краснодара. Из-за этого изменения в расписании ожидают и для сочинских рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU