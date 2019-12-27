Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске из-за тумана
Лайнер ушел на посадку на запасной аэродром
К слову, задержали утренний самолет и из Краснодара.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске из-за сильного утреннего тумана не смог сесть самолет из Санкт-Петербурга. Лайнер вылетел из северной столицы и отправился на запасной аэропорт в Домодево.
Из-за задержки утреннего рейса позже соответственно будет обратный вылет, сообщают представители аэропорта "Брянск". Отправку пассажиров из Брянска пока отложили до 16.15.
К слову, задержали утренний самолет из Краснодара. Из-за этого изменения в расписании ожидают и для сочинских рейсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU