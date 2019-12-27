Брянские депутаты в первом чтении приняли закон о запрете торговли снюсами в регионе

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-27T12:20:54+03:00

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На заседании Брянской областной Думы, которое прошло в пятницу, 27 декабря, депутаты в первом чтении поддержали запрет на торговлю снюсами в регионе. Проект документа разработала областная прокуратура совместно с губернатором.

Снюсы - это так называемые бестабачные некурительные смеси. В них нет табака, но никотина в несколько раз больше, чем в обычных сигаретах.

- Изделия выполнены на основе смеси трав, пропитанных никотином, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Концентрация никотина в них в 10-20 раз превышает его содержание в одной сигарете. Учитывая, что никотин является ядом, очевидно, последствием употребления таких изделий могут быть стойкие расстройства здоровья, вызванные хроническим отравлением и даже смерть. К сожалению, круг потребителей таких изделий пополняют подростки.

Проблема в том, что снюсы не попадают под действующее антитабачное законодательство. Поэтому для запрета их продажи среди несовершеннолетних нужен специальный закон.

Теперь эксперты должны оценить, насколько он эффективен. А затем его примут в качестве закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU