В Брянске на день ограничили парковку у ДК БМЗ
27 декабря здесь проходит новогодний концерт
Исключение сделают для его участников, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС.Фото: Мария Дедкова
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27 декабря с 10.00 до 20.00 ограничат движение и парковку возле ДК БМЗ в Брянске. Оставить машину нельзя будет на площади Ульянова и прилегающей территории к Дворцу культуры, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Здесь пойдет большой новогодний концерт. Исключение сделают для его участников, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС.
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ИСТОЧНИК KP.RU