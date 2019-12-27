В Брянске на день ограничили парковку у ДК БМЗ

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-27T12:02:50+03:00

Исключение сделают для его участников, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС. Фото: Мария Дедкова

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27 декабря с 10.00 до 20.00 ограничат движение и парковку возле ДК БМЗ в Брянске. Оставить машину нельзя будет на площади Ульянова и прилегающей территории к Дворцу культуры, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь пойдет большой новогодний концерт. Исключение сделают для его участников, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС.

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ИСТОЧНИК KP.RU