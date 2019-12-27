Брянского бизнесмена будут судить за торговлю поддельными брендовыми сумками
Ущерб правообладателям товарных знаков составил больше 500 тысяч рублей
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Брянский предприниматель, торговавший поддельными сумками, пойдет под суд. 47-летнего бизнесмена обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака.
Сумки якобы известных торговых марок были контрафактом. Торговец, как говорят в прокуратуре Брянской области, знал об этом.
Ущерб правообладателям товарных знаков превысил 500 тысяч рублей.
За это злоумышленнику грозит до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU