Брянского бизнесмена будут судить за торговлю поддельными брендовыми сумками

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-27T11:49:00+03:00

Ущерб правообладателям товарных знаков составил больше 500 тысяч рублей

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Брянский предприниматель, торговавший поддельными сумками, пойдет под суд. 47-летнего бизнесмена обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака.

Сумки якобы известных торговых марок были контрафактом. Торговец, как говорят в прокуратуре Брянской области, знал об этом.

Ущерб правообладателям товарных знаков превысил 500 тысяч рублей.

За это злоумышленнику грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU